Beursblik: eenmalige renteverhoging Bank of England van 50 basispunten verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England verhoogt de belangrijkste rente donderdag vermoedelijk met 50 basispunten, maar dat is waarschijnlijk eenmalig. Dit is de verwachting van economen voorafgaand aan het Britse rentebesluit. "Als de BOE zich opmaakt voor een renteverhoging van 50 basispunten aanstaande donderdag, denken we dat er weinig ruimte is voor verdere stijgingen, aangezien de angst voor een recessie toeneemt", aldus ING, dat er ook op wijst dat de inflatieverwachtingen iets gematigd zijn en dat de Britse centrale bank er al maanden op hint dat de markt op teveel monetaire verkrapping rekent. Ook economen van Nomura verwachten dat de rente donderdag met 50 basispunten wordt verhoogd. "De BOE kan dan in september en november terugkeren naar renteverhogingen van 25 basispunten voordat het de verkrapping stopzet", volgens de Japanse bank. Bank of America rekent op een stemverhouding van 7 tegen 2 onder de bestuursleden van de Bank of England die donderdag voor een renteverhoging van 50 basispunten stemmen. Toch sluit Bank of America een unaniem besluit niet uit. Ook analisten van de Amerikaanse bank zien dit als een eenmalig iets en niet de start van een serie agressievere verhogingen. Mogelijk zegt de Britse centrale bank donderdag meer over het plan om de balans vanaf het najaar af te bouwen, aldus Bank of America. Economen van Commerzbank vallen niet uit de toon en verwachten ook een eenmalige renteverhoging van 50 basispunten, iets dat het Britse pond vermoedelijk flink onder druk zal zetten. De Bank Rate staat momenteel op 1,25 procent. De Bank of England maakt donderdag om 13:00 uur het rentebesluit bekend. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.