Beursblik: meer omzet bij Fagron verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet en winst zien stijgen. Dit bleek uit de analistenconsensus samengesteld door de magistrale bereider.

Volgens de analisten heeft Fagron sinds begin dit jaar 319,4 miljoen euro aan omzet geboekt, tegenover 276,6 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet is volgens de analisten in alle regio’s gestegen, maar het sterkst in de Amerika’s.

In Noord-Amerika steeg de omzet naar verwachting van 82,3 naar 110,4 miljoen euro en in Latijns-Amerika van 65,4 naar 73,8 miljoen euro. In Europa heeft Fagron volgens de analisten 135,4 miljoen euro aan omzet geboekt, circa 6 miljoen euro meer dan vorig jaar.

De EBITDA steeg volgens de analisten van 56,0 naar 64,2 miljoen euro, waarvan 29,1 miljoen in Europa, 14,8 miljoen in Latijns-Amerika en 20,3 miljoen euro in Noord-Amerika.

De marge is min of meer stabiel gebleven op 20,1 procent, denken de analisten.

De schuldratio wordt ingeschat op 2,25.

FDA

Beleggers zullen naast de cijfers aandacht hebben voor een eventuele update over de waarschuwingsbrief die Fagron medio juni van de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration ontving.

De waarschuwing kwam na een inspectie van een herverpakkingsfaciliteit van Fagron in Minnesota in de eerste helft van november 2021.

De FDA was onder meer niet te spreken over het correct herverpakken van farmaceutische ingrediënten, waardoor bijvoorbeeld het risico ontstaat van kruisbesmetting.

Op dat moment waren van de zeven zogeheten observaties van de FDA er volgens Fagron al vier opgelost.

De magistrale bereider moest binnen 15 werkdagen na dagtekening van de brief van de FDA op 14 juni, een plan van aanpak presenteren aan de toezichthouder. "Daar zijn we nu druk mee bezig", zei het bedrijf toen in een reactie tegen ABM Financial News.

Fagron opent donderdagochtend de boeken.