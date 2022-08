Beursblik: Jefferies verwacht aanhoudende groei voor IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft ook in het tweede kwartaal sterk gepresteerd. Dat blijkt uit de ramingen van zakenbank Jefferies in aanloop naar de cijfers van het bedrijf op donderdag. Jefferies verwacht voor het afgelopen kwartaal een operationeel resultaat (EBITA) van 136 miljoen euro, hetgeen een stijging van 37 procent op jaarbasis zou zijn. Jefferies verwacht dat met name een autonome omzetgroei van 17 procent aan deze winststijging ten grondslag ligt. De omzet wordt door de zakenbank geraamd op 1,1 miljard euro. Jefferies heeft een koopadvies voor het aandeel IMCD met een koersdoel van 150,00 euro. Het aandeel IMCD noteert woensdag onveranderd op 152,35 euro. Bron: ABM Financial News

