Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in een markt die terughoudend is met het oog op de het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan, en waar China zeer verbolgen over is.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur vlak op 435,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 13.482.50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,2 procent met een stand van 6.421,23 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,1 procent naar 7.413,18 punten.

Marktanalist Yeap Jun Rong van IG merkte wat terughoudendheid onder beleggers op nu de spanningen tussen de Verenigde Staten en China toenemen na het bezoek van Pelosi aan Taiwan.

"Beleggers zijn benieuwd of de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese evenknie Xi Jinping nog wel doorgaat", aldus de analist van IG. "En of er economische sancties volgen voor Taiwan."

Beleggers zijn volgens Naeem Aslam, marktanalist bij AvaTrade, vooralsnog opgelucht over het uitblijven van een stevige Chinese reactie op het bezoek van Pelosi aan Taiwan. De markten vreesden gisteren nog voor een escalatie, maar die bleef uit, aldus Aslam. Volgens Aslam zorgen macro-economische cijfers en commentaren van Fed-leden vandaag voor beweging op de markten.

Analist Michael Hewson van CMC Markets ziet de rentes sterk herstellen, nadat enkele Fed-prominenten de verwachting uitspraken dat de Fed in hoog tempo de rentes zal blijven verhogen.

De dienstensector in de eurozone is in juli minder hard gegroeid, maar de groeivertraging viel mee. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in juli uit op 51,2 tegen 53,0 in juni, de laagste stand in zes maanden. De voorlopige meting maakte melding van een index van 50,6 voor juli.

De detailhandelsverkopen in de eurozone vielen in juli op maandbasis 1,2 procent lager uit, terwijl de verwachting vooraf lag op een vlakke trend.

De producentenprijzen stegen op jaarbasis met 35,8 procent waarvoor 35,7 procent was voorzien. Op maandbasis stegen de prijzen met 1,1 procent.

Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten de twee inkoopmanagersindices over juli van ISM en S&P, gevolgd door de fabrieksorders in juni en de wekelijkse olievoorraden.

Olie noteerde woensdag lager. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het rood op 93,15 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 99,16 dollar werd betaald, een daling van eveneens 1,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0186. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0164 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0177 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Infineon heeft in het afgelopen derde kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet zien stijgen en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor heel dit jaar. De koers van het aandeel Infineon noteerde 2,7 procent hoger.

Commerzbank heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer inkomsten gerealiseerd en weer winst geboekt. Het aandeel Commerzbank noteerde 1,9 procent hoger in koers.

BMW verwacht dit jaar iets minder auto's af te leveren dan in 2021. Eerder rekende BMW nog op een stabiele verkoop. De koers van het aandeel BMW noteerde 5 procent lager.

Siemens Healthineers heeft de outlook voor 2022 ongemoeid gelaten, ondanks dat de marktomstandigheden nog uitdagender zijn geworden. De koers van het aandeel Siemens Healthineers noteerde 2,4 procent lager.

Parijs en Frankfurt lieten circa tien koersdalingen zien, terwijl de meeste plussen redelijk ingetogen oogden, met uitzondering van de koers van het aandeel Axa waar circa 5 procent bij kwam na goed ontvangen kwartaalcijfers.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen.

De S&P 500 daalde dinsdag 0,7 procent op 4.091,19 punten, de Dow Jones index verloor 1,2 procent op 32.396,17 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 12.348,76 punten.