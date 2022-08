Valuta: euro onder 1,02 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag onder de 1,02 dollar na uitspraken van Fed-prominenten in een week waarin de spanningen tussen China en de Verenigde Staten oplopen, de Bank of England met een rentebesluit naar buiten komt en er Amerikaanse banencijfers verschijnen.

"Enkele Fed-prominenten waren dinsdag vrij duidelijk over de nog lange weg die het beleidsorgaan heeft te gaan, alvorens de inflatie is teruggebracht naar het acceptabele niveau", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Dat zette de dollar iets hoger ten opzichte van de euro. Tegelijkertijd zagen we de lange rente in de VS op dagbasis met 23 basispunten oplopen naar 2,75 procent, aldus Mevissen.

Mevissen ziet weinig invloed van het bezoek dat Nancy Pelosi aan Taiwan bracht en schat in dat de markt de geopolitieke spanningen daaromtrent achter zich heeft gelaten. "Dat brengt ons bij het rentebesluit van de Bank of England, waarvoor wij rekening houden met een verhoging met 25 basispunten. Vrijdag volgt dan het Amerikaanse banenrapport. Dinsdag bleken de vacatures in de VS lager te zijn uitgekomen dan verwacht, maar daar lijkt vooral eerder een teruggetrokken aantal vacatures dan meer ingevulde vacatures dan verwacht aan ten grondslag te liggen", aldus Mevissen. "Wij kijken vrijdag vooral naar de loonontwikkelingen."

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwamen in de eurozone in juli lager uit dan in juni, maar in de landen onderling waren er wel wat opwaartse bijstellingen ten opzichte van de voorlopige metingen. Dat nam niet weg dat de economie van de eurozone ook in de definitieve vaststelling in juli inmiddels een lichte krimp liet zien.

De detailhandelsverkopen van de eurozone over juli kwamen op maandbasis 1,2 procent lager uit, terwijl de verwachting vooraf lag op een vlakke trend.

De producentenprijzen stegen op jaarbasis met 35,8 procent waarvoor 35,7 procent was voorzien. Op maandbasis stegen de prijzen met 1,1 procent bij een verwachte plus van 1,0 procent.

Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten de twee inkoopmanagersindices over juli van ISM en Markit, gevolgd door de fabrieksorders over juni en de wekelijkse olievoorraden.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 1,0188 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8364 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,2 procent tot 1,2182 dollar.