Wolters Kluwer in trek op vlakke Amsterdamse beurs, koersexplosie JDE Peet's

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 727,20 punten.

Marktanalist Yeap Jun Rong van IG merkte wat terughoudendheid onder beleggers op nu de spanningen tussen de Verenigde Staten en China toenemen na het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan.

"Beleggers zijn benieuwd of de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese evenknie Xi Jinping nog wel doorgaat", aldus de analist van IG. "En of er economische sancties volgen voor Taiwan."

Ook analisten van SEB wezen op de spanningen tussen beide landen, die ervoor zorgden dat Wall Street dinsdagavond een stapje terug deed. China is al begonnen met militaire oefeningen in reactie op het bezoek van Pelosi aan Taiwan en zal het land naar verwachting importbeperkingen opleggen voor enkele agrarische producten. "De gespannen situatie zal vermoedelijk niet snel afnemen", aldus SEB.

Verder zag analist Michael Hewson van CMC Markets de rentes sterk herstellen, nadat enkele Fed-prominenten de verwachting uitspraken dat de Fed in hoog tempo de rentes zal blijven verhogen.

Vannacht liet president Mary Daly van de Fed in San Francisco in een interview met CNBC doorschemeren dat de Fed nog "lang niet klaar" is met het verhogen van de rentes. Charles Evans van de Fed in Chicago sprak de hoop uit dat de Amerikaanse centrale bank het tempo van de renteverhogingen kan terugschroeven, maar dat een nieuwe verhoging met 75 basispunten in september zeker tot de mogelijkheden behoort.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0184. De olieprijzen liepen met krap een procent terug.

Op macro-economisch vlak kregen beleggers inzicht in de stand van de Europese dienstensector. De dienstensector van de eurozone groeide in juli minder sterk, maar de vertraging viel mee.

De vooruitzichten voor de eurozone zijn echter wel somberder geworden, concludeerde econoom Chris Williamson van S&P Global Markets. Een steeds hogere inflatie en dito rentes en aanhoudende zorgen over de aanvoerketen, met name voor energie, leidden tot de grootste daling in output en de vraag in bijna tien jaar tijd, aldus de econoom, afgezien van de coronaperiode.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen trok Wolters Kluwer de aandacht na cijfers en een outlookverhoging. Het aandeel steeg met 4,5 procent. KBC Securities zag ruimte het koersdoel voor Wolters Kluwer te verhogen van 92,00 naar 98,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Just Eat Takeaway steeg 1,5 procent na cijfers, waarmee een verlies van ruim vier procent eerder op de ochtend werd weggewerkt. Jefferies noemde de halfjaarcijfers echter glansloos. Volgens analist Giles Thorne is er een ommekeer in de groei van de brutotransactiewaarde en de onderliggende operationele resultaten nodig om de jaardoelstellingen te halen.

DSM leverde 2,2 procent in. Volgens Berenberg staat het aandeel onder druk door winstnemingen, nadat het aandeel 13 procent is gestegen sinds eind juni. Ook viel de kasstroom tegen in het afgelopen halfjaar. "Maar dat laatste speelt bij meer sectorgenoten", aldus Berenberg, die het koersdoel verlaagde van 200,00 naar 180,00 euro bij handhaving van het koopadvies. UBS verhoogde het koersdoel voor DSM van 166,00 naar 170,00 euro, ook met een koopaanbeveling.

In de AMX won JDE Peet's na cijfers liefst 10,1 procent. De koffieketen presteerde in de eerste zes maanden beter dan verwacht, aldus Jefferies. Bovendien werd de outlook voor heel dit jaar gehandhaafd.

Onder de kleinere aandelen won Pharming 2,2 procent, maar daalde Nedap 3,0 procent.