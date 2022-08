Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 92,00 naar 98,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Daarin gaven de analisten aan dat het databedrijf in de eerste helft van het jaar een beter dan verwachte autonome groei boekte. Verder wezen zij op de verhoogde outlook, het interimdividend en de verhoging van het aandeleninkoopprogramma. KBC vindt het aandeel Wolters Kluwer een veilige haven. Het aandeel Wolters Kluwer noteerde woensdag op een vlak Damrak 3,6 procent hoger op 109,20 euro. Bron: ABM Financial News

