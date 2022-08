Beursblik: ING verlaagt koersdoel Philips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor Philips verlaagd van 25,00 naar 20,00 euro bij handhaving van het Houden advies. De laatste kwartaalcijfers maakten duidelijk dat het huidige klimaat erg uitdagend is, met aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen en een hogere inflatie, aldus analisten van de bank. "Zelfs na het verlagen van de outlook blijft de tweede jaarhelft uitdagend." Bovendien blijft het risico op rechtszaken gerelateerd aan de terugroepactie van beademingsapparatuur voor onzekerheid zorgen. "Door de relatief grote onzekerheid staan de risico's rond het aandeel niet in verhouding met de eventuele koerswinst", aldus ING, die dan ook het Houden advies handhaafde. De bank kwam tot het lagere koersdoel na het verlagen van de ramingen voor de autonome groei voor de periode 2022 tot 2024 met gemiddeld 40 basispunten. Dit wordt wel gecompenseerd door een sterkere dollar. Het aandeel Philips daalde woensdagochtend met 0,7 procent tot 19,22 euro. Bron: ABM Financial News

