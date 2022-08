Update: Just Eat sprak met private equity

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft gesproken met private equity, maar er zijn geen directe plannen om het bedrijf van de beurs te halen.

"We voeren veel gesprekken momenteel, dat zal niet verrassen", zei CEO Jitse Groen woensdag in een toelichting aan analisten op de voorbeurs gepresenteerde halfjaarcijfers.

Die gesprekken worden ook gevoerd met private equity, aldus Groen. "Maar dat is alles wat ik daarover kan zeggen", reageerde de topman op vragen van een analist.

Groen benadrukte dat er op dit moment geen plannen zijn om Just Eat van de beurs te halen.

Just Eat Takeaway meldde in de halfjaarrapportage dat het nog steeds kijkt naar een gedeeltelijke of volledige verkoop van Grubhub. Ook wil de maaltijdbezorger af van zijn belang van 33 procent in iFood, maar alleen als de prijs goed is.

Verder zei de CEO tegen de analisten dat de prijzen bij restaurants nog altijd stijgen als gevolg van de hoge inflatie. En afgelopen kwartaal verhoogde Just Eat ook de tarieven. Die effecten zullen vooral zichtbaar worden in de tweede jaarhelft.

Just Eat ziet in het vergroten van zijn klantendatabase een oplossing om de macro-economische tegenwind het hoofd te bieden.

"We hebben onze EBITDA-outlook voor dit jaar herhaald", benadrukte Groen woensdag. "We boeken erg goede vooruitgang met de EBITDA", voegde hij toe. "We verkeren in goede conditie."

De maaltijdbezorger rekent voor 2022 op een negatieve aangepaste EBITDA-marge van 0,5 tot 0,7 procent. De analistenconsensus rekent op een min van 0,6 procent.

Over de recente deal met Amazon.com zei Groen dat beide partijen enthousiast zijn en dat het Just Eat helpt aan meer klanten te komen, maar dat hij geen getallen kan delen. Maar het zou de CEO verbazen als in het komende jaar geen effecten zichtbaar worden. Daarmee zijn niet alle problemen in de VS opgelost, bedrukte hij.

