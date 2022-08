Wolters Kluwer neemt de leiding in vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag vlak geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,2 procent hoger op 726,98 punten. Onder de hoofdfondsen trok Wolters Kluwer de aandacht na cijfers en een verhoging van de outlook. Het aandeel steeg met 5,1 procent. Techaandelen Besi, ASMI en ASML stegen tot 2,0 procent. Just Eat verloor juist 4,3 procent na cijfers. Jefferies noemde de halfjaarcijfers glansloos. Analist Giles Thorne verwachtte vandaag ook wat koersdruk, nadat het aandeel in de afgelopen weken steeg ten opzichte van het dieptepunt. In de AMX won JDE Peet's na cijfers liefst 8,4 procent. De koffieketen presteerde in de eerste zes maanden beter dan verwacht, aldus Jefferies. Bovendien werd de outlook voor heel dit jaar gehandhaafd. Onder de kleinere aandelen won Azerion 1,6 procent, maar daalde Majorel 5,0 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.