Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel DSM

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor DSM verlaagd van 200,00 naar 180,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Sebastian Bray was onder de indruk van de halfjaarresultaten van DSM. Het bedrijf heeft aardig wat prijskracht en aangepast voor de impact van de Chinese coronalockdowns, was de volumegroei met 2 procent degelijk. Toch stond het aandeel dinsdag onder druk. Volgens de analist had dit te maken met winstnemingen, nadat het aandeel 13 procent is gestegen sinds eind juni. Ook viel de kasstroom tegen. "Maar dat laatste speelt bij meer sectorgenoten", aldus Bray. Berenberg nam verder de desinvestering van de Materials-divisie en de fusie met Firmenich mee in zijn modellen. Zodoende kwam de bank tot een lager koersdoel. Het aandeel DSM sloot dinsdag op 149,95 euro. Bron: ABM Financial News

