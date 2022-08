Infineon verhoogt opnieuw outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Infineon heeft in het afgelopen derde kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet zien stijgen en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor heel dit jaar. Dit maakte de Duitse chipfabrikant woensdag voorbeurs bekend. In het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 30 juni, behaalde Infineon een 10 procent hogere omzet dan in het voorgaande kwartaal. De omzet kwam uit op ruim 3,6 miljard euro. Op jaarbasis was dit zelfs een stijging van 33 procent. Infineon had voor het afgelopen kwartaal een omzetraming van circa 3,4 miljard euro afgegeven. De brutomarge steeg op kwartaalbasis van 42,9 naar 43,2 procent. De winst verdubbelde op jaarbasis van 245 miljoen naar 517 miljoen euro. Verwachtingen Voor het lopende vierde kwartaal rekent de fabrikant op een omzet van circa 3,9 miljard euro, een kwartaalgroei van ongeveer 8 procent. Infineon verwacht verder dat de omzet in het boekjaar 2022 uitkomt rond de 14 miljard euro, wat meer is dan de 13,5 miljard euro die de chipfabrikant eerder voorzag. Bron: ABM Financial News

