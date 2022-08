Wolters Kluwer verhoogt jaaroutlook Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft de outlook voor 2022 verhoogd na in de eerste zes maanden een verdere omzetgroei en margeverbetering te hebben gerealiseerd. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van het Nederlandse databedrijf. Wolters Kluwer voorziet voor 2022 inmiddels een winstgroei van 5 tot 9 procent tegen eerder circa 5 procent groei van de aangepaste winst per aandeel. Verder rekent het databedrijf op een aangepaste operationele marge van 26,0 tot 26,5 procent tegen eerder 25,5 tot 26,0 procent. De verwachting voor de aangepaste vrije kasstroom van 1.025 tot 1.075 miljoen euro blijft intact. In 2021 was dit 1.010 miljoen euro en over 2020 907 miljoen euro. Resultaten eerste zes maanden Na in het eerste kwartaal een autonome omzetgroei van 8 procent te hebben behaald, was dit over de eerste zes maanden 7 procent. Daarmee kwam de omzet uit op 2.600 miljoen euro tegen 2.280 miljoen euro over de eerste zes maanden van 2021. In het eerste halfjaar van 2022 was 81 procent van de omzet van Wolters Kluwer terugkerend van aard. De aangepaste operationele winst steeg met 20 procent, of 11 procent autonoom, tot 734 miljoen euro. Dit leverde een marge op van 28,2 procent. Aandeleninkoop en interimdividend Het bedrijf verhoogde de aandeleninkoop voor dit jaar van 600 miljoen euro naar 1 miljard euro waarvan tot nog toe 256 miljoen euro is ingekocht. Wolters Kluwer betaalt een interimdividend van 0,63 euro per aandeel. Het aandeel Wolters Kluwer sloot dinsdag op een rood Damrak op 105,30 euro. Bron: ABM Financial News

