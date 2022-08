'Glansloze resultaten Just Eat Takeaway' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft glansloze halfjaarcijfers gepresenteerd. Dit stelde analist Giles Thorne van Jefferies woensdag. De orders vielen in het tweede kwartaal 7 procent lager uit dan waar de consensus op rekende, terwijl de brutotransactiewaarde 3,5 procent tekortschoot. De outlook voor dit jaar werd door de maaltijdbezorger gehandhaafd. De brutotransactiewaarde zal dit jaar aantrekken met circa 5 procent op jaarbasis. De bezorger rekent ook nog op een negatieve aangepaste EBITDA-marge van 0,5 tot 0,7 procent. Thorne hoopt tijdens een call met Just Eat Takeaway meer inzicht te krijgen in de voorziene ontwikkelingen voor de tweede jaarhelft. Volgens de analist is er een ommekeer in de groei van de brutotransactiewaarde en de onderliggende operationele resultaten nodig om aan de jaardoelstellingen te kunnen voldoen. De analist verwacht vandaag wat koersdruk, nadat het aandeel in de afgelopen weken steeg ten opzichte van het dieptepunt. Jefferies handhaafde het koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 56,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 18,80 euro. Bron: ABM Financial News

