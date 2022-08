Beursblik: meevaller JDE Peet's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft in de eerste zes maanden van dit jaar beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelde analist Martin Deboo van Jefferies woensdag. De koffiespecialist handhaafde bovendien de outlook voor heel dit jaar. JDE oogt goed gepositioneerd voor de tweede jaarhelft, aldus Deboo. Wel merkte de analist de "uitzonderlijk" sterke groei in de regio Latijns-Amerika, Rusland, Midden-Oosten en Afrika op, vermoedelijk door de prijsverhogingen als gevolg van de hoge inflatie. Deboo voegde toe dat voor de hyperinflatie in Turkije al aanpassingen zijn gedaan. Jefferies heeft een Underperform advies op JDE Peet’s met een koersdoel van 23,50 euro. Bron: ABM Financial News

