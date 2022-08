BMW verlaagt verkoopraming voor dit jaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BMW verwacht dit jaar iets minder auto's af te leveren dan in 2021. Dit maakte de autobouwer bij de resultaten over het tweede kwartaal bekend. Eerder rekende BMW nog op een stabiele verkoop. Het aantal afgeleverde auto's daalde in het tweede kwartaal met 19,8 procent tot 563.187 exemplaren. De fabrikant wees op de oorlog in Oekraïne en de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen. Maar ook coronamaatregelen in China hebben hun impact, aldus BMW. "De hoge inflatie en de stijgende rente maken de omstandigheden voor consumenten wereldwijd minder aantrekkelijk", merkte de fabrikant op. Het bedrijfsresultaat (EBIT) nam over de verslagperiode met circa een derde af tot 3,43 miljard euro, waar analisten 3,3 miljard hadden voorzien. Vorig jaar kreeg de onderneming te maken met een vrijval van voorzieningen. De nettowinst daalde naar 3,0 miljard euro. Een jaar eerder stond er nog 4,8 miljard euro in de boeken. BMW mikt voor zijn autodivisie nog altijd op een EBIT-marge van 7 tot 9 procent. De lagere productie wordt deels opgevangen met prijsverhogingen, aldus BMW. Bron: ABM Financial News

