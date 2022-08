Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,3 procent lager op 725,75 punten.

Geopolitieke zorgen en havikachtige opmerkingen van diverse Fed-leden, zullen woensdag vermoedelijk voor terughoudendheid onder Europese beleggers zorgen.

De verliezen van eerder in de week zullen in Europa mogelijk een vervolg krijgen, nadat ook Wall Street dinsdagavond een stap terugdeed. Vooral de spanningen tussen China en de Verenigde Staten lopen op, nadat Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, een ontmoeting heeft gehad met de Taiwanese president Tsai Ing-wen.

China heeft meerdere malen gewaarschuwd voor het bezoek, omdat Taiwan in ogen van Beijing een afvallige provincie is. Het bezoek van Pelosi aan Taiwan kan de spanningen tussen de VS en China dan ook verder opvoeren.

"Een verslechtering in de relatie tussen beide landen zorgt ervoor dat risicovollere beleggingen even uit de gratie zijn", aldus analist Karl Schamotta van Corpay.

"Met de fragiele wereldeconomie die gebukt gaat onder inflatie, onzekerheid en recessievrees, lijkt een nieuwe opflakkerende economische oorlog tussen de VS en China olie op het vuur te worden", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx.

"Deze markt heeft geen extra tegenwinden nodig en een escalatie in de spanningen tussen de VS en China is een extra tegenwind voor aandelen", aldus Tom Essaye van Sevens Report Research.

Vannacht liet president Mary Daly van de Fed in San Francisco in een interview met CNBC doorschemeren dat de Fed nog "lang niet klaar" is met het verhogen van de rentes. Charles Evans van de Fed in Chicago sprak de hoop uit dat de Amerikaanse centrale bank het tempo van de renteverhogingen kan terugschroeven, maar dat een nieuwe verhoging met 75 basispunten in september zeker tot de mogelijkheden behoort.

"Zelfs als de inflatie afkomt van de piek, zijn er nog genoeg zorgen", aldus strateeg Altaf Kassam van State Street Global Advisors. "Er zijn veel onduidelijke factoren. De financiële markten zullen daarom volatiel blijven, omdat centrale banken nu macro-economische cijfers zwaar gaan laten meewegen in toekomstige rentebesluiten. Bovendien zijn de waarderingen lang niet op het niveau waarop koopjesjagers toeslaan", vindt Kassam.

De olieprijs is dinsdag licht gestegen. Bij een settlement van 94,42 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,6 procent duurder. Maandag daalde de WTI-olieprijs nog scherp, vanwege de zorgen over een dreigende recessie, die werden onderstreept door zwakke inkoopdata uit China.

Volgens Commerzbank kan een mogelijke recessie betekenen dat OPEC en zijn bondgenoten, die verzameld zijn in OPEC+, voorzichtig zullen zijn over verdere productieverhogingen wanneer ze woensdag bijeen komen. In de Aziatische handel vanochtend maakten de olieprijs een pas op de plaats.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0184. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0177.

Op macro-economisch vlak krijgen beleggers inzicht in de stand van de Europese en Amerikaanse dienstensector. De groei in de Chinese dienstensector versnelde, terwijl die in de Japanse dienstensector bijna tot nul vertraagde.

Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway heeft in de eerste helft van dit jaar naar eigen zeggen significante progressie geboekt in het realiseren van winstgevendheid. "De winstgevendheid komt in zicht en we verwachten dat de aangepaste EBITDA verder zal aantrekken in de tweede helft van dit jaar", aldus CEO Jitse Groen. De topman verwacht op groepsniveau onverminderd in 2023 een positieve aangepaste EBITDA te kunnen boeken.

JDE Peet's heeft in de eerste zes maanden van 2022 een dubbelcijferige omzetgroei behaald, maar zag de aangepaste EBIT niet verbeteren. JDE herhaalde voor 2022 te rekenen op veel volatiliteit, veroorzaakt door de hoge inflatie en de geopolitieke onrust.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor OCI, terwijl het koersdoel voor DSM omlaagging. Voor beide aandelen werd het koopadvies gehandhaafd.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde dinsdag 0,7 procent op 4.091,19 punten, de Dow Jones index verloor 1,2 procent op 32.396,17 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 12.348,76 punten.