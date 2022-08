Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor OCI verhoogd van 40,00 naar 42,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Berenberg merkte op dat OCI de tweede jaarhelft in gaat met een groot gasvoordeel, gezien de langetermijncontracten die het bedrijf sloot. In de Verenigde Staten heeft OCI zich voor de helft van de gasbehoefte tussen 2022 en 2029 verzekerd. En OCI slaagde er ook in dit tegen erg gunstige prijzen te doen, aldus analist Adrien Tamagno. Joint venture Fertiglobe draait volgens Berenberg operationeel solide, ofschoon de bank wel vindt dat de volumes voor verbetering vatbaar zijn gezien de daling met 5 procent van de omzet uit eigen producten in de eerste jaarhelft. In het tweede kwartaal daalde de ammoniakproductie. Berenberg houdt bij OCI rekening met een royale beloning voor de aandeelhouders van 5,00 euro per aandeel dit jaar en 4,00 euro volgend jaar. Het aandeel OCI sloot dinsdag op 35,00 euro. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News