MDxHealth doet overname

(ABM FN-Dow Jones) MDxHealth zal de Oncotype DX GPS-prostaatkankeractiviteiten van Exact Sciences overnemen. Dit heeft de diagnosticaspecialist in dinsdagavond na het sluiten van Wall Street bekendgemaakt. De aankoopprijs bedraagt 100 miljoen dollar, waarvan 25 miljoen dollar reeds in contanten is betaald en 5 miljoen dollar zal worden voldaan door de uitgifte van 691.171 zogeheten American Depositary Shares voor 7,23 dollar per stuk. De resterende 70 miljoen dollar zal worden betaald als bepaalde doelstellingen tussen 2023 en 2025 worden gerealiseerd. Deze overname positioneert MDxHealth als een leider op het gebied van urologie en prostaatkanker, aldus CEO Michael McGarrity in toelichting Voorlopige resultaten Over de eerste helft van het jaar rapporteerde MDxHealth een omzet van 13,0 miljoen dollar, een stijging van 21 procent ten opzichte van de eerste helft van 2021. Hierdoor kon MDxHealth de outlook voor heel dit jaar verhogen. Het bedrijf verwacht dat de jaaromzet tussen de 27 en 29 miljoen dollar zal uitkomen. Eerder werd gerekend op 25 tot 27 miljoen dollar. Inclusief de inkomsten van Oncotype DX GPS zal de omzet zelfs tussen de 40 en 42 miljoen dollar liggen. Eind juni had MDxHealth 40 miljoen dollar in kas. De definitieve resultaten zullen op 25 augustus worden gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

