Siemens Healthineers handhaaft outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens Healthineers heeft na meermaals de outlook voor 2022 te hebben verhoogd, deze verwachtingen bij de halfjaarcijfers ongemoeid gelaten, ondanks dat de marktomstandigheden nog uitdagender zijn geworden. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de cijfers van de concurrent van Philips. Voor heel dit boekjaar rekent het bedrijf op een vergelijkbare omzetgroei van 5,5 tot 7,5 procent. De aangepaste winst per aandeel zal tussen de 2,25 en 2,35 euro liggen. De omzet in het derde kwartaal, dat eindigde op 30 juni, steeg met 3,7 procent op jaarbasis naar 5,19 miljard euro. Op een vergelijkbare basis daalde de omzet echter met 5,7 procent. Dit had deels te maken met een daling in de verkoop van Covid-allergeentesten. Ook lockdowns in China drukten op de resultaten. De aangepaste EBIT kwam 19 procent lager uit op 765 miljoen euro, en de bijbehorende marge op 14,7 procent tegen 18,8 procent een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 364 miljoen euro, een afname met 8,0 procent op jaarbasis. Hogere kosten drukten op de winst. Bron: ABM Financial News

