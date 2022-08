Europese beurzen openen licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een iets lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 19 punten voor de Duitse DAX en een min van 26 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 24 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag ook lager geëindigd.

"Het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan zorgde voor nervositeit op de markten", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Alsof we dit nu nodig hebben, nu de signalen van een ernstige vertraging van de wereldeconomie zich opstapelen", zei Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, over het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, die dinsdag aan het einde van de middag landde in Taiwan.

"Op de financiële markten is verder te merken dat het augustus en dus vakantietijd is", aldus investment manager Nathan Levy van ING. "De omzetten zijn fors lager dan normaal."

Bedrijfsnieuws

BP heeft in het tweede kwartaal van 2022 weer winst geboekt, verhoogde het dividend en kondigde een omvangrijk aandeleninkoopprogramma af. Het aandeel steeg zo'n 3 procent. Shell won bijna 1,5 procent.

DSM heeft in het tweede kwartaal van 2022 meer omzet en een hogere EBITDA behaald, zoals analisten ook hadden verwacht, maar zag de marge wel onder druk staan. Het aandeel verloor in Amsterdam 3,5 procent.

Covestro heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien stijgen, maar het resultaat, zoals eerder al gemeld, stevig onder druk zien staan. Het aandeel steeg bijna 1,5 procent.

In Parijs deed Sanofi goede zaken, met een koersplus van ruim 2,5 procent. Saint Gobain was hekkensluiter met een verlies van ruim 2 procent.

In Frankfurt gingen Volkswagen en Bayer aan kop met winsten van ruim 2 procent. Puma belandde onderaan met een verlies van zo'n 4 procent.

Euro STOXX 50 3.684,63 (-0,6%)

STOXX Europe 600 436,07 (-0,3%)

DAX 13.449,20 (-0,2%)

CAC 40 6.409,80 (-0,4%)

FTSE 100 7.409,11 (-0,1%)

SMI 11.118,10 (-0,3%)

AEX 725,75 (-0,3%)

BEL 20 3.721,19 (-0,4%)

FTSE MIB 22.351,02 (-0,4%)

IBEX 35 8.096,90 (+0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat woensdag een licht hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager geëindigd.

"Met de fragiele wereldeconomie die gebukt gaat onder inflatie, onzekerheid en recessievrees, lijkt een nieuwe opflakkerende economische oorlog tussen de VS en China olie op het vuur te worden", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx.

"Deze markt heeft geen extra tegenwinden nodig en een escalatie in de spanningen tussen de VS en China is een aanvullende tegenwind voor aandelen", aldus Tom Essaye van Sevens Report Research.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Uit de maandelijkse vacaturecijfers uit de VS bleek dat er in juni 10,7 miljoen openstaande vacatures waren. Vrijdag verschijnt het officiële banenrapport.

De olieprijs steeg licht in afwachting van de OPEC+ bijeenkomst woensdag.

Bedrijfsnieuws

Uber Technologies heeft in het tweede kwartaal van 2022 flink meer omzet geboekt en de winstgevendheid zo flink opgevoerd. Het aandeel won dinsdag bijna 19 procent.

Pinterest steeg ruim 11 procent, nadat bekend werd dat activist Elliott Management nu de grootste aandeelhouder van Pinterest is.

Caterpillar behaalde afgelopen kwartaal meer winst op een hogere omzet. De winst was een meevaller, maar de 11 procent hogere omzet was net iets minder dan analisten hadden voorzien. Het aandeel daalde bijna 6 procent.

DuPont rapporteerde een aangepaste winst per aandeel van 0,88 dollar op een omzet van 3,3 miljard dollar, stijgingen op jaarbasis van respectievelijk 11 en 7 procent. Autonoom steeg de omzet met 9 procent. De analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen hadden op een winst van 0,75 dollar per aandeel gerekend, met een omzet van 3,25 miljard dollar. Het aandeel verloor zo'n 3 procent.

Activision Blizzard boekte in het tweede kwartaal lagere resultaten, onder meer door lagere inkomsten uit het spel Call of Duty. Het aandeel daalde een procent.

S&P 500 index 4.091,19 (-0,7%)

Dow Jones index 32.396,17 (-1,2%)

Nasdaq Composite 12.348,76 (-0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren woensdag hoger. De groei in de Chinese dienstensector versnelde, terwijl die in de Japanse dienstensector bijna tot nul vertraagde.

Nikkei 225 27.719,26 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.199,12 (+0,4%)

Hang Seng 19.809,55 (+0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0184. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0177.

USD/JPY Yen 132,72

EUR/USD Euro 1,0184

EUR/JPY Yen 135,18

MACRO-AGENDA:

02:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Juli (Chi)

08:00 Handelsbalans - Juni (Dld)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Juli (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juli (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (eur)

10:00 Inflatie - Juli (Tur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (VK)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juni (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Juli (VS)

16:00 Fabrieksorders - Juni (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Maandelijkse bijeenkomst OPEC+

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 BMW - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Commerzbank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Infineon - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 JDE Peet's - Halfjaarcijfers

07:00 Just Eat Takeaway - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Siemens Healthineers - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Societe Generale - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

08:00 Wolters Kluwer - Cijfers tweede kwartaal

13:00 Moderna - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 eBay - Cijfers tweede kwartaal (VS)