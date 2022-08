Starbucks presteert boven verwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Starbucks heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar beter gepresteerd dan verwacht. Dit meldde de Amerikaanse koffieketen dinsdag nabeurs. De aangepaste winst per aandeel daalde van 1,01 naar 0,84 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 0,77 dollar. Starbucks behaalde een omzet van 8,15 miljard dollar, tegenover 7,5 miljard dollar een jaar eerder. Analisten rekenden ook op een omzet van 8,15 miljard dollar. De vergelijkbare omzet per filiaal steeg wereldwijd met 3,0 procent, wat licht onder de marktverwachting was. In China daalde de omzet als gevolg van de coronabeperkingen. "We hebben een duidelijk zicht op wat we moeten doen om het bedrijf opnieuw uit te vinden, onze partner- en klantervaringen naar een hoger niveau te tillen en wereldwijd versnelde, winstgevende groei te stimuleren", zei interim-CEO Howard Schultz in een toelichting. In de nabeurshandel steeg het aandeel 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

