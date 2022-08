Wall Street onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,7 procent op 4.091,19 punten, de Dow Jones index verloor 1,2 procent op 32.396,17 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 12.348,76 punten.

Het bezoek van Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, vandaag aan Taiwan, zorgt voor hernieuwde spanningen tussen de VS en China. Pelosi is de hoogstgeplaatste overheidsfunctionaris in 25 jaar uit de VS die Taiwan bezoekt.

"Met de fragiele wereldeconomie die gebukt gaat onder inflatie, onzekerheid en recessievrees, lijkt een nieuwe opflakkerende economische oorlog tussen de VS en China olie op het vuur te worden", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx.

"Deze markt heeft geen extra tegenwinden nodig en een escalatie in de spanningen tussen de VS en China is een aanvullende tegenwind voor aandelen", aldus Tom Essaye van Sevens Report Research.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Uit de maandelijkse vacaturecijfers uit de VS bleek dat er in juni 10,7 miljoen openstaande vacatures waren. Vrijdag verschijnt het officiële banenrapport.

De euro/dollar handelde dinsdagavond op 1,0177. De olieprijs steeg licht in afwachting van de OPEC+ bijeenkomst woensdag.

Bedrijfsnieuws

Uber Technologies heeft in het tweede kwartaal van 2022 flink meer omzet geboekt en de winstgevendheid zo flink opgevoerd. Het aandeel won dinsdag bijna 19 procent.

Pinterest steeg ruim 11 procent, nadat bekend werd dat activist Elliott Management nu de grootste aandeelhouder van Pinterest is.

Caterpillar behaalde afgelopen kwartaal meer winst op een hogere omzet. De winst was een meevaller, maar de 11 procent hogere omzet was net iets minder dan analisten hadden voorzien. Het aandeel daalde bijna 6 procent.

DuPont rapporteerde een aangepaste winst per aandeel van 0,88 dollar op een omzet van 3,3 miljard dollar, stijgingen op jaarbasis van respectievelijk 11 en 7 procent. Autonoom steeg de omzet met 9 procent. De analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen hadden op een winst van 0,75 dollar per aandeel gerekend, met een omzet van 3,25 miljard dollar. Het aandeel verloor zo'n 3 procent.

Activision Blizzard boekte in het tweede kwartaal lagere resultaten, onder meer door lagere inkomsten uit het spel Call of Duty. Het aandeel daalde een procent.