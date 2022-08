Olieprijs licht omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag licht gestegen. Bij een settlement van 94,42 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,6 procent duurder. Maandag daalde de WTI-olieprijs nog scherp, vanwege de zorgen over een dreigende recessie, die werden onderstreept door zwakke inkoopdata uit China. Volgens Commerzbank kan een mogelijke recessie betekenen dat OPEC en zijn bondgenoten, die verzameld zijn in OPEC+, voorzichtig zullen zijn over verdere productieverhogingen wanneer ze woensdag bijeen komen. Als de economie vertraagt of krimpt, dan neemt de vraag naar olie af. Daarbij is de productie in Libië voor het eerst in vier maanden weer op een normaal niveau. Ook dit kan OPEC+ ervan weerhouden om de output verder te verhogen, zeggen marktkenners. Naast de OPEC-bijeenkomst letten marktvolgers ook op het Amerikaanse olievoorradenrapport dat woensdagmiddag verschijnt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.