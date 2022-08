Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag lager geëindigd. De STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent in de min op 436,07 punten, de Duitse DAX verloor 0,2 procent op 13.449,20 punten, de Franse CAC 40 daalde 0,4 procent op 6.409,80 punten en de Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent lager op 7.409,11 punten. "Het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan zorgde voor nervositeit op de markten", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Toch vielen de verliezen mee. "Alsof we dit nu nodig hebben, nu de signalen van een ernstige vertraging van de wereldeconomie zich opstapelen", zei Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, over het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, die dinsdag aan het einde van de middag landde in Taiwan. "Op de financiële markten is verder te merken dat het augustus en dus vakantietijd is", aldus investment manager Nathan Levy van ING. "De omzetten zijn fors lager dan normaal." Op macro-economisch vlak was het rustig in Europa. De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0200. WTI-olie werd iets goedkoper. Bedrijfsnieuws BP heeft in het tweede kwartaal van 2022 weer winst geboekt, verhoogde het dividend en kondigde een omvangrijk aandeleninkoopprogramma af. Het aandeel steeg zo'n 3 procent. Shell won bijna 1,5 procent. DSM heeft in het tweede kwartaal van 2022 meer omzet en een hogere EBITDA behaald, zoals analisten ook hadden verwacht, maar zag de marge wel onder druk staan. Het aandeel verloor in Amsterdam 3,5 procent. Covestro heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien stijgen, maar het resultaat, zoals eerder al gemeld, stevig onder druk zien staan. Het aandeel steeg bijna 1,5 procent. In Parijs deed Sanofi goede zaken, met een koersplus van ruim 2,5 procent. Saint Gobain was hekkensluiter met een verlies van ruim 2 procent. In Frankfurt gingen Volkswagen en Bayer aan kop met winsten van ruim 2 procent. Puma belandde onderaan met een verlies van zo'n 4 procent. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een half procent hoger. Bron: ABM Financial News

