Tech en DSM in het rood op lager Damrak

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met verlies gesloten. De AEX daalde 0,3 procent naar 725,75 punten. "Op de financiële markten is te merken dat het augustus en dus vakantietijd is", aldus investment manager Nathan Levy van ING. "De omzetten zijn fors lager dan normaal." Het bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, hield de markt vandaag wel flink bezig. "Met de fragiele wereldeconomie die gebukt gaat onder inflatie, onzekerheid en recessievrees, lijkt een nieuwe opflakkerende economische oorlog tussen de VS en China olie op het vuur te worden", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx. De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0200 en olie werd iets goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX was Shell koploper met een koerswinst van ruim 1,5 procent, op de voet gevolgd door KPN dat net iets minder hard steeg. In Londen deed BP erg goede zaken, na mooie winstcijfers, een dividendverhoging en de aankondiging van een omvangrijk aandeleninkoopprogramma, min of meer dezelfde boodschap als Shell vorige week. Verder won AkzoNobel rond een procent. De techsector had het lastig. ASMI, ASML en Besi daalden 1,0 tot 2,5 procent en Just Eat Takeaway, dat woensdag met cijfers komt, werd bijna 2,5 procent goedkoper. DSM stond na een kwartaalupdate ook in het rijtje dalers, met een verlies van bijna 3,5 procent. Toch vonden analisten de cijfers van DSM licht boven verwachting. Beter verging het OCI, dat na cijfers ruim 7 procent steeg. De omzet verdubbelde dan ook bijna en de winst steeg nog harder. Verder won Galapagos 1,5 procent, maar verloren Inpost en Arcadis 3 tot 6 procent en Vopak zo'n 2,5 procent. Bij de smallcaps gingen NSI, Majorel en Nedap aan de leiding met stijgingen van 1,0 en 1,5 procent. Vivoryon, maandag nog goed voor een koerswinst van meer dan 17 procent na goede studieresultaten, daalde vandaag 6,5 procent. Ordina zag de halfjaarcijfers afgestraft met een koersdaling van meer dan 11 procent. ING zag weinig verrassingen in de cijfers van Ordina. Tussenstand Wall Street Bij het klinken van de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld. Bron: ABM Financial News

