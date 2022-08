Dubbelcijferige groei JDE Peet's verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft in de eerste zes maanden van 2022 een dubbelcijferige omzetgroei behaald, maar zag de winstgevendheid wel onder druk staan. Dit blijkt uit de bedrijfsconsensus. Analisten verwachten voor de eerste jaarhelft een autonome groei van 12,3 procent. Dat is volledig te danken aan hogere prijzen, want de volumes daalden volgens de consensus met 0,5 procent. In alle regio's boekte JDE groei. En in het segment Out-Of-Home werd volgens de analisten zelfs een groei behaald van 30,0 procent. Uiteindelijk zien de analisten de halfjaaromzet van de koffiespecialist uitkomen op 3,74 miljard euro. Dit levert een aangepaste EBIT op van 583 miljoen euro, een daling van 10,4 procent autonoom. Onder de streep voorzien de analisten een nettowinst van 325 miljoen euro, of 404 miljoen euro onderliggend. 2022 Bij de cijfers over 2021 zei JDE voor 2022 te rekenen op veel volatiliteit, veroorzaakt door de hoge inflatie. JDE rekent op een dubbelcijferige autonome omzetgroei en een stabiele nettowinst met een vrije kasstroom van minimaal 1 miljard euro. Voor heel 2022 rekenen de analisten op een autonome omzetgroei van 12,0 procent en een omzet van net geen 8 miljard euro. De aangepaste EBIT wordt geschat op 1,2 miljard euro, een autonome krimp van 7,5 procent. JDE Peet's opent woensdag voorbeurs de boeken. Het aandeel stijgt dinsdag licht bij een koers van 28,02 euro. Bron: ABM Financial News

