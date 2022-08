Beursblik: Bank of America houdt vertrouwen in Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Heineken verhoogd van 114,00 naar 115,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit maakte de Amerikaanse bank een dag na de halfjaarcijfers van de brouwer bekend. Heineken kan de storm wel weerstaan, meent analist Andrea Pistacchi. De cijfers toonden een sterk momentum aan, vindt hij. De volumegroei versnelt en het merk Heineken "verkeert in heel goede conditie". Er zijn dan ook genoeg mogelijkheden voor Heineken om met de tegenwind om te gaan, aldus Pistacchi. De premiummerken van de brouwer liggen goed, Heineken presteert beter dan de markt, meer kostenbesparingen zouden op de komende beleggersdag wel eens kunnen worden aangekondigd en de overname van Distell levert synergievoordelen op, denkt hij. De outlook van Heineken, een stijging van de EBIT met 5 tot 10 procent op autonome basis "oogt geloofwaardig", schrijft Pistacchi. Hij verhoogde zijn winsttaxaties met 2 tot 5 procent. "We rekenen op een sterkere winstgroei, ondanks de huidige uitdagende marktomstandigheden". Het aandeel Heineken daalt dinsdagmiddag 1,0 procent op 94,72 euro. Bron: ABM Financial News

