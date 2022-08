Wall Street opent naar verwachting in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt op weg naar een rode opening. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 index 0,8 procent lager en daalde die voor de Nasdaq met een procent. Het vooruitzicht dat Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, vandaag een bezoek aan Taiwan zou brengen, zorgt voor hernieuwde spanningen tussen de VS en China. "Alsof we dit nu nodig hebben, nu de signalen van een ernstige vertraging van de wereldeconomie zich opstapelen", zei Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, over het voorgenomen bezoek van Pelosi. Of het bezoek doorgaat, is nog maar de vraag, benadrukte de econoom. Toch noemt hij de timing erg slecht. De euro/dollar handelde op 1,0227. Door de oplopende spanningen tussen de VS en China over Taiwan, wint de Japanse yen aan kracht. De dollar/yen daalde naar 130,94. De agenda is voor vandaag matig gevuld. Vanmiddag staan de vacatures voor juli nog op de rol in de VS. Vrijdag volgt dan het officiële banenrapport. Olie werd circa 0,8 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Caterpillar behaalde afgelopen kwartaal meer winst op een hogere omzet. De winst was een meevaller, maar de 11 procent hogere omzet was net iets minder dan analisten hadden voorzien. Het aandeel opent bijna 4 procent lager. DuPont rapporteerde een aangepaste winst per aandeel van 0,88 dollar op een omzet van 3,3 miljard dollar, stijgingen op jaarbasis van respectievelijk 11 en 7 procent. Autonoom steeg de omzet met 9 procent. De analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen hadden op een winst van 0,75 dollar per aandeel gerekend, met een omzet van 3,25 miljard dollar. Het aandeel opent 2,5 procent lager. Activision Blizzard boekte in het tweede kwartaal lagere resultaten, onder meer door lagere inkomsten uit het spel Call of Duty. De cijfers waren slechter dan analisten hadden verwacht. Het aandeel Activision Blizzard opent licht in het rood. In januari bracht Microsoft een overnamebod uit op Activision Blizzard. De techreus is bereid 95,00 dollar per aandeel Activision Blizzard te betalen. De overname zal naar verwachting tegen eind juni 2023 afgerond zijn. Vanwege deze overname gaf Activision Blizzard geen outlook af. Microsoft noteert voorbeurs iets lager. Slotstanden De Dow Jones index daalde maandag 0,1 procent naar 32.798,40 punten en de breder samengestelde S&P 500 index verloor 0,3 procent op 4.118,63 punten. De Nasdaq werd 0,2 procent goedkoper op 12.368,98 punten. Bron: ABM Financial News

