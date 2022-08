Valuta: lichte druk op euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,0240 dollar in een markt die vooral uitkijkt naar het rentebesluit van de Bank of England en bezorgd is over de economische perspectieven. "Vooral dat laatste punt drukt de euro wat omlaag", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Wij denken dat de Bank of England donderdag kiest voor een verhoging van de rente met 50 basispunten, terwijl de markt daar maar voor 50 procent rekening mee houdt", aldus Van der Meer. Van der Meer schat in dat donderdag ook het economisch bulletin van de Europese Centrale Bank, dat om tien uur verschijnt, de nodige aandacht trekt. "Zeker daar de inflatie geen enkele signaal van afkoeling toont", aldus de handelaar van Ebury dinsdag. Van der Meer wees dinsdag verder op de lage omzetten op de valutamarkten nu de vakanties in volle gang zijn. De Reserve Bank of Australia verhoogde dinsdagochtend voor de derde achtereenvolgende keer de rente met 50 basispunten, waarmee deze nu uitkomt op 1,85 procent. In de Verenigde staan voor vanmiddag alleen de openstaande vacatures voor juni op het programma. Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Federal Reserve van Chicago Charles Evans, van de Fed van Cleveland Lorette Mester en van St. Louis James Bullard. "Uitspraken van Fed-bestuurders Bostic en Kashkari maakten beleggers op maandag wat voorzichtiger. Kashkari herinnerde de markt er fijntjes aan dat de centrale bank slechts 2 procent inflatie verlangt, en dat het nog een lange weg te gaan is. Bostic wist te vertellen dat de Fed de rente echt nog wel verder zal verhogen", aldus experts van ING. Tot slot is de markt in afwachting van de reisplannen van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten. Zij bezoekt mogelijk vandaag Taiwan, zeer tegen de zin in van China. "De enige die van deze spanningen profiteert, is de yen, die significant sterker is geworden ten opzichte van de dollar", zag econoom Bernard Keppenne van CBC Banque. De euro noteerde dinsdag daalde 0,2 procent naar 1,0240 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8398 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,5 procent en noteerde op 1,2196 dollar. De dollar/yen daalde 0,6 procent naar 130,80. Bron: ABM Financial News

