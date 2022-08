AEX zakt verder weg, DSM 4% lager na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zakte dinsdag gedurende de ochtend verder weg. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,9 procent tot 721,44 punten. "Op de financiële markten is te merken dat het augustus en dus vakantietijd is", aldus investment manager Nathan Levy van ING. "De omzetten zijn fors lager dan normaal." De meeste aandelenindices namen op de eerste handelsdag van de maand al wat gas terug, na een zeer sterke maand juli. Volgens Levy zijn de beurzen de maand voorzichtig begonnen, nadat Amerikaanse centrale bankiers communiceerden dat hogere beleidsrentes nodig zijn om de nog steeds hoge inflatie te beteugelen, ondanks het toegenomen recessierisico. "Uitspraken van Fed-bestuurders Bostic en Kashkari maakten beleggers op maandag wat voorzichtiger. Kashkari herinnerde de markt er fijntjes aan dat de centrale bank slechts 2 procent inflatie verlangt, en dat het nog een lange weg te gaan is. Bostic wist te vertellen dat de Fed de rente echt nog wel verder zal verhogen", aldus experts van ING. Daarnaast kwamen er maandag tegenvallende cijfers over de Chinese industrie naar buiten, zo merkte de expert van ING op. "Meer voeding voor een wereldwijde groeivertraging dus", aldus Levy. Dit leidde volgens hem ook tot lagere olieprijzen. Vanochtend koerste de olieprijzen licht lager, na een scherpe terugval op maandag. Verder ziet beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx de spanningen tussen China en de VS oplopen naar aanleiding van een gepland bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. "China stelt dat het militair niet zal stilzitten indien Pelosi daadwerkelijk naar Taiwan gaat. Met de fragiele wereldeconomie die gebukt gaat onder inflatie, onzekerheid en recessievrees, lijkt een nieuwe opflakkerende economische oorlog tussen de VS en China olie op het vuur te worden", aldus Verstraete. Het is nog niet zeker dat Pelosi Taiwan zal bezoeken, maar ongeacht haar keuze, is de timing belabberd, meent econoom Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0236. Door de geopolitieke onrust wint de Japanse yen aan kracht. Op macro-economisch vlak is het vandaag rustig. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won Shell 0,7 procent en Aegon 0,5 procent. In Londen doet BP erg goede zaken, na mooie winstcijfers, een dividendverhoging en de aankondiging van een omvangrijk aandeleninkoopprogramma.



DSM verloor 4,1 procent na cijfers, die nochtans een licht meevallende winstgevendheid lieten zien, zo oordeelde Jefferies. Ook Degroof Petercam vond de prestaties meevallen en een hogere koers ligt volgens de bank in het verschiet. Just Eat Takeaway.com verloor ook 4,1 procent. Het bedrijf is een pilot gestart met flitsbezorging van boodschappen vanuit een locatie in Berlijn. Ook techfondsen gaven terrein prijs met verliezen voor ASML, ASMI en Besi oplopend tot 3,2 procent. In de AMX schoot OCI 7,4 procent omhoog, nadat de kunstmestfabrikant de resultaten in het tweede kwartaal fors zag aantrekken. Ook kunnen aandeelhouders een flink dividend tegemoet zien. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor OCI van 39,00 naar 41,00 euro. AMG won 1,0 procent, terwijl Arcadis juist 3,5 procent inleverde. Onder de kleinere aandelen won TomTom procent, maar leverde Ordina 8,7 procent in. Het IT-bedrijf boekte in het afgelopen halfjaar wel een hogere omzet en winst. Bron: ABM Financial News

