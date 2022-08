Credit Suisse verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft dinsdag het koersdoel voor Heineken verhoogd van 121,00 naar 123,00 euro bij handhaving van het Outperform advies. Analisten van Credit Suisse vinden de focus van Heineken op de autonome winstgroei een welkome verschuiving ten opzichte van de oude focus op de operationele marge en dat neemt wat zorgen rond het aandeel weg. Credit Suisse ziet opwaartse potentie voor het aandeel, dankzij een sterke volume-ontwikkeling in het lopende derde kwartaal en aanhoudende prijsverhogingen in de tweede helft van dit jaar. Ook de afronding van de overname van Distell in de tweede jaarhelft zal een aanjager zijn voor Heineken, denkt de bank. Het aandeel Heineken steeg dinsdagochtend met 1,2 procent tot 96,94 euro. Bron: ABM Financial News

