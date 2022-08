Beursblik: gunstige vooruitzichten OCI blijven overeind Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het tweede kwartaal van dit jaar beter dan verwacht gepresteerd, terwijl de vooruitzichten gunstig blijven. Dit stelde analist Stijn Demeester van ING dinsdag. De aangepaste EBITDA kwam uit op 1,3 miljard dollar, hetgeen 11 procent meer was dan waar de consensus op mikte. Exclusief enkele eenmalige posten, lagen de resultaten nog steeds 15 procent hoger dan waar analisten op mikten. Ook bleven de prijzen sterk in het afgelopen kwartaal, vooral de prijzen van stikstofmest. OCI blijft ervan overtuigd dat de vooruitzichten gunstig blijven in 2023 en 2024, zo merkte Demeester op. Volgens de analist is de consensus voor de aangepaste EBITDA dit jaar te voorzichtig, waardoor hij opwaartse bijstellingen verwacht van 5 tot 10 procent. ING handhaafde het koopadvies op OCI met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel steeg dinsdagochtend met 4,2 procent tot 34,00 euro. Bron: ABM Financial News

