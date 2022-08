Koers OCI schiet omhoog op licht lager Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag licht lager geopend, waarbij vooral de koerswinst van OCI opviel. Kort na opening van de beurzen, daalde de AEX met 0,4 procent tot 725,54 punten. Onder de hoofdfondsen won Wolters 0,9 procent en Shell 0,3 procent. DSM verloor 2,8 procent na cijfers, die nochtans een licht meevallende winstgevendheid lieten zien, zo oordeelde Jefferies. Just Eat Takeaway.com verloor 2,5 procent. Het bedrijf is een pilot gestart met flitsbezorging van boodschappen vanuit een locatie in Berlijn. In de AMX schoot OCI 6,2 procent omhoog, nadat de kunstmestfabrikant de resultaten in het tweede kwartaal fors zag aantrekken. Ook kunnen aandeelhouders een flink dividend tegemoet zien. PostNL won 0,7 procent. Onder de kleinere aandelen won Majorel 2,0 procent, maar leverde Ordina 5,0 procent in. Het IT-bedrijf boekte in het afgelopen halfjaar wel een hogere omzet en winst. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.