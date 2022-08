BP verhoogt dividend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BP heeft in het tweede kwartaal van 2022 weer winst geboekt en verhoogde het dividend. Dit bleek dinsdag voorbeurs. Er werd in het afgelopen kwartaal een winst behaald van 9,3 miljard dollar tegenover een verlies van 20,4 miljard dollar in het eerste kwartaal en een winst van 3,1 miljard dollar over dezelfde periode een jaar eerder. Het verlies in het eerste kwartaal hield verband met het besluit van de oliereus afscheid te nemen van het belang van 19,75 procent in het Russische Rosneft. Onderliggend kwam de winst uit op 8,5 miljard dollar tegen 6,3 miljard dollar in het eerste kwartaal van dit jaar en 2,8 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2021. De operationele kasstroom bedroeg 10,9 miljard dollar en de schuld werd teruggebracht naar 22,8 miljard dollar. Het kwartaaldividend van BP gaat met 10 procent omhoog en BP wil voor nog eens 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen alvorens het de cijfers over het derde kwartaal rapporteert. Outlook Voor het derde kwartaal gaat BP uit van een vlakke upstreamproductie op kwartaalbasis. En ook voor heel dit jaar gaat de energiereus uit van een vergelijkbare productie. Voor heel 2022 rekent BP op 14 tot 15 miljard dollar aan investeringen, gelijk aan de outlook afgegeven bij de cijfers over het eerste kwartaal. Bron: ABM Financial News

