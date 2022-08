Just Eat Takeaway start test met flitsbezorging in Berlijn Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway is een pilot gestart met flitsbezorging van boodschappen vanuit een locatie in Berlijn. Dit maakte de maaltijdbezorger dinsdagochtend bekend. De pilot volgt op de uitrol van een vergelijkbaar bezorgmodel in Canada, genaamd Skip Express Lane, waarbij klanten binnen 25 minuten hun boodschappen thuisbezorgd krijgen. In Berlijn hoopt Just Eat Takeaway de boodschappen zelfs binnen 20 minuten te kunnen bezorgen vanuit een zogeheten dark store. De dienst is vooralsnog alleen beschikbaar voor klanten die binnen een straal van 2 kilometer van het pand in Charlottenburg wonen. Bron: ABM Financial News

