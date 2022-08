Lagere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,6 procent in het rood. Maandag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,2 procent lager op 728,18 punten.

De Europese beurzen lijken vanochtend de verliezen van maandag een vervolg te geven, nadat Wall Street maandagavond in het rood sloot na een heel sterke julimaand.

De Amerikaanse aandelenmarkten hebben een sterk herstel ingezet in de afgelopen week, aangejaagd door positieve signalen bij de bedrijfscijfers en de verwachtingen dat de Federal Reserve mogelijk niet zo hard op de rem hoeft te trappen als aanvankelijk gevreesd. Zowel op de obligatie- als de aandelenmarkten was het optimisme onder beleggers daardoor groot.

"De markt begint met het inprijzen van het einde van de renteverhogingen door de Federal Reserve, en ik denk dat dit tot teleurstelling zal leiden", aldus analist Thomas H. MacCowatt van William Jones Wealth Management. "De markt loopt een beetje op de muziek vooruit."

"Uitspraken van Fed-bestuurders Bostic en Kashkari maakten beleggers op maandag wat voorzichtiger. Kashkari herinnerde de markt er fijntjes aan dat de centrale bank slechts 2 procent inflatie verlangt, en dat het nog een lange weg te gaan is. Bostic wist te vertellen dat de Fed de rente echt nog wel verder zal verhogen", aldus experts van ING.

CIO Aoifinn Devitt van Moneta merkte op dat een sterke arbeidsmarkt het sentiment onder consumenten overeind houdt en voorkomt dat de economie in een volledige recessie terecht komt. "We kunnen ons waarschijnlijk opmaken voor opnieuw een goed einde van de zomer. Een groot deel van het negatieve nieuws is inmiddels in de koersen verwerkt", aldus Devitt.

Maar niet alle analisten zijn te spreken over de rally in juli. "Er komt meer pijn aan, met de nodige neerwaartse risico's, ondanks dat het waarschijnlijk enkele weken zal duren voordat deze naar buiten komen", aldus vermogensbeheerder Chris Wilde van NEIRG Wealth Management.

Wilde wees op de recente dip in de tienjaarsrentes als een teken dat de markt "zeer nerveus" blijft. Enthousiasme onder beleggers voor risicovollere beleggingen, waaronder techaandelen, zorgen er vooralsnog voor dat de beurzen niet tot een dieptepunt dalen, aldus de vermogensbeheerder.

De olieprijs is maandag flink gedaald. Bij een settlement van 93,89 dollar, het laagste niveau in zo'n 5 maanden, werd een vat West Texas Intermediate bijna 5 procent goedkoper.

"Ruwe olie staat onder zware druk", aldus Dennis Kissler van BOK Financial, onder meer vanwege zwakke macrodata uit China. Uit overheidsdata bleek maandag dat de industrie in juli is gekrompen, terwijl de dienstensector minder hard groeide. Afzonderlijke cijfers van Caixin en S&P Global toonden een nipte groei van de industrie in juli. Kissler wees verder op de olieproductie in Libië, die sterker is gestegen dan verwacht.

"De fundamentals op korte termijn neigen naar de beren, aangezien er meer voorraad in aantocht is en de vraag naar benzine daalt", aldus de marktkenner. In de Aziatische handel vanochtend daalden de olieprijzen met nog eens krap een procent.

Beleggers wachten verder op de maandbijeenkomst van OPEC+, die woensdag op de agenda staat.

Veel aandacht zal volgens marktanalist Craig Erlam van Oanda uitgaan naar "hoe OPEC+ van plan is om zijn doelen daadwerkelijk te halen en of er in de toekomst verdere verhogingen zullen worden aangekondigd."

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0273. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0258.

Op macro-economisch vlak blijft het vandaag rustig.

Bedrijfsnieuws

DSM heeft in het tweede kwartaal van 2022 meer omzet en een hogere EBITDA behaald, zoals analisten ook hadden verwacht, maar zag de marge wel onder druk staan. De winstgevendheid van DSM in het tweede kwartaal noemde Jefferies een kleine meevaller.

Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor Heineken verhoogd van 105,60 naar 109,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Ook Deutsche Bank verhoogde het koersdoel, van 106,00 naar 114,00 euro. Het koopadvies werd gehandhaafd door de Duitse bank.

Het koersdoel voor AkzoNobel werd juist verlaagd door Deutsche Bank, van 90,00 naar 83,00 euro, bij handhaving van het Houden advies.

OCI heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de resultaten fors zien aantrekken. Onder meer de beperkte graanvoorraden in combinatie met de hoge gasprijzen in Europa stuwen de resultaten en zorgen ervoor dat de stikstofprijzen boven de historische gemiddelden blijven. In juni keerde OCI al 320 miljoen dollar uit aan dividend, omgerekend 1,45 euro per aandeel, en OCI stelt voor om nog eens 3,55 euro per aandeel uit te keren in oktober.

Ordina heeft in het afgelopen halfjaar een hogere omzet en winst geboekt. CEO Jo Maes zag Ordina in alle markten en landen groei realiseren. Onder de streep restte een nettowinst van 14,0 miljoen euro in de eerste zes maanden, in vergelijking met 11,9 miljoen euro vorig jaar.

Pharming voegt een nieuwe diagnosecode toe aan de International Classification of Diseases, die vanaf 1 oktober van kracht wordt.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde maandag 0,3 procent op 4.118,63 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 32.798,40 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 12.368,98 punten.