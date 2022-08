Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Heineken verhoogd van 106,00 naar 114,00 euro en handhaaft het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Mitch Collett. De analist zag dat de halfjaarcijfers van Heineken over de hele linie beter dan verwacht waren. Ook herhaalde de brouwer de verwachtingen voor 2022. Voor 2023 rekent de brouwer nu op een groei van de operationele winst met 5 tot 10 procent, tegen een eerdere verwachting van een operationele marge van circa 17 procent. Collett merkt op dat de analistenconsensus op 9,6 procent mikt. Het aandeel Heineken sloot maandag op 95,76 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.