Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Heineken

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor Heineken verhoogd van 105,60 naar 109,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Javier Gonzalez Lastra vond de halfjaarcijfers van de brouwer solide. De omzet viel 4 procent hoger uit dan waar de consensus op rekende en de operationele winst zelfs 6,1 procent hoger. Vooral in Europa presteerde Heineken beter, terwijl in veel Aziatische markten de groei met dubbele cijfers aantrok. De outlook voor 2022 werd gehandhaafd, al werd de impact van wisselkoersen wel aangepast. De verwachtingen voor 2023 werden ook aangepast en Heineken mikt nu op een 5 tot 10 procent groei van de operationele winst in plaats van een operationele marge van circa 17 procent. "Nu het aandeel herstelt, doet Heineken er goed aan de positieve punten uit te lichten", aldus de analist. De risico's voor de volumes en marges in 2023 blijven wel significant, zo waarschuwde de analist. Berenberg verhoogde de ramingen voor de winst per aandeel voor de periode 2022 en 2023 met respectievelijk 7,3 en 9,6 procent, op basis van de halfjaarcijfers en de aangepaste outlook voor 2023. Voor 2023 mikt Berenberg op een operationele winstgroei van 7,4 procent autonoom. Als gevolg van deze hogere taxaties, werd het koersdoel verhoogd. Het aandeel Heineken sloot maandag op 95,76 euro. Bron: ABM Financial News

