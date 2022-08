Centrale bank Australië verhoogt rente voor derde keer met 50 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de beleidsrente voor de derde keer met 50 basispunten verhoogd, naar 1,85 procent. Dit bleek dinsdag uit het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia die ook aangaf nieuwe stappen te nemen om de monetaire omstandigheden verder te normaliseren. Bij de vorige twee beleidsvergadering in juli en juni ging de rente ook al met 50 basispunten omhoog, en in mei met 25 basispunten. De RBA gaf dinsdag aan dat het de prioriteit van het huidige beleid is om de inflatie terug te brengen naar 2 tot 3 procent. Tegelijkertijd ziet de bank een route die daar naar moet leiden die nogal wat onzekerheden bevat, zoals de economische vooruitzichten, het verloop van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. De inflatie van Australië lag in het tweede kwartaal op 6,1 procent, het hoogste niveau sinds begin 1990. Onderliggend kwam de inflatie uit op 4,9 procent. Het zijn niet alleen mondiale factoren die een rol spelen, ook de krapte op de eigen arbeidsmarkt en de overstromingen dit jaar hebben invloed op het verhoogde prijsniveau, zo stelde de RBA dinsdag. De verwachting van de bank is dat de inflatie later dit jaar een top op 7,75 procent vormt, om daarna terug te vallen naar het gewenste niveau van 3 procent in 2024. De economie van het land wordt verwacht verder te herstellen met een verwachte groei van 3,25 procent dit jaar, om daarna met de groei af te koelen naar 1,75 procent in zowel 2023 en 2024. De werkloosheid is met 3,5 procent in juni nog altijd laag. De prognose van het beleidsorgaan is dat de werkloosheid eind 2024 rond de 4 procent ligt. Met een hoge inflatie en een hoge rente is de druk op besteedbare inkomens opgelopen, een specifiek punt van zorg voor de RBA, aangezien het consumentenvertrouwen daalt en de huizenprijzen onder druk staan. De Australische dollar daalde vanochtend 0,7 procent naar 0,6977 Amerikaanse dollar. Voor het besluit noteerde de Australische dollar 0,7015 Amerikaanse dollar. Kort na het vorige rentebesluit lag de koers op 0,6878 dollar, toen een plus van 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

