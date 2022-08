Pharming meldt nieuwe ICD-10 code voor APDS. Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming voegt een nieuwe diagnosecode toe aan de International Classification of Diseases, die vanaf 1 oktober van kracht wordt. Dit maakte het biotechbedrijf dinsdag bekend. Het gaat om de diagnosecode, D81.82 ? Activated Phosphoinositide 3-kinase Delta Syndrome (APDS) voor het rapporteren van gevallen van geactiveerd fosfoinositide 3-kinase delta syndroom (APDS), een zeldzame primaire aandoening aan het immuunsysteem. De toewijzing van de ICD-10-CM-code stelt artsen, ‘payers’ en verzekeraars in de Verenigde Staten voor het eerst in staat om een diagnose van APDS toe te voegen aan de medische dossiers van patiënten, wat hen zal helpen in contact te komen met onderzoekers die de prevalentie en het beloop van de ziekte bestuderen. Bovendien kan de nieuwe ICD-10-CM-code door een specifieke diagnose toe te kennen, helpen bij het vaststellen van de medische noodzaak bij individuele patiënten, waardoor hun toegang tot relevante zorg via Amerikaanse ziektekostenverzekeringen wordt verbeterd. Bron: ABM Financial News

