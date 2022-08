Bijna omzetverdubbeling voor OCI

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de resultaten fors zien aantrekken. Dit bleek uit cijfers van de kunstmestfabrikant dinsdagochtend.

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 95 procent tot 2,9 miljard dollar, terwijl de aangepaste EBITDA zelfs 141 procent aantrok tot 1,3 miljard dollar. Onder meer de beperkte graanvoorraden in combinatie met de hoge gasprijzen in Europa stuwen de resultaten en zorgen ervoor dat de stikstofprijzen boven de historische gemiddelden blijven.

"We profiteren ook van onze leidende positie in ammoniakmarkten en onze flexibiliteit om lokaal geproduceerde ammoniak te vervangen door geïmporteerde ammoniak dankzij onze activiteiten in Noord-Afrika en de Verenigde Staten", merkte CEO Ahmed El-Hoshy dinsdag bovendien op.

Onder de streep restte een 322 procent hogere aangepaste nettowinst van 528 miljoen dollar.

De vrije kasstroom bedroeg 982 miljoen dollar en de schulden liepen met 553 miljoen dollar terug tot 708 miljoen dollar.

In juni keer OCI al 320 miljoen dollar uit, omgerekend 1,45 euro per aandeel, en OCI stelt voor om nog eens 3,55 euro per aandeel aan dividend uit te keren in oktober. Dan hebben aandeelhouders dit jaar al 5,00 euro per aandeel uitgekeerd gekregen.