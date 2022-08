Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 78 punten voor de Duitse DAX en een min van 33 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 50 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag licht lager geëindigd.

"Het was een nerveuze start van de nieuwe maand voor de beurzen in Europa", volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Hewson merkte verder op dat de Europese en Amerikaanse beurzen de maand juli positief afsloten. Er was zelfs sprake van de grootste maandwinst sinds november 2020. "Deze outperformance staat in schril contrast met een teruglopende economie", aldus de analist. "En de situatie wordt waarschijnlijk niet beter, vanwege zorgen over de hoge energieprijzen en de impact die ze hebben op de economische activiteiten in de winter."

Vanochtend bleek de industrie van de eurozone in juli licht te zijn gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 52,1 in juni naar 49,8 in juli. Dat is de laagste stand in 25 maanden.

Econoom Chris Williamson van Markit wees erop dat de activiteiten in de industrie in snel tempo zijn teruggelopen en dat het risico op een recessie toenemen. "Nieuwe orders vallen net zo snel terug als in de schuldencrisis in 2012, indien de lockdownmaanden tijden de pandemie buiten beschouwing worden gelaten", aldus Williamson. "En het ergste moet waarschijnlijk nog komen."

Vooral in Duitsland, Italië en Frankrijk loopt de productie in een "zorgwekkend tempo" terug. Alleen in Nederland was er nog sprake van groei, zo merkte de econoom op.

In China kromp de industrie en groeide de dienstensector minder hard, bleek uit overheidscijfers.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam leverde Heineken een half procent in na cijfers. De bierverkoop steeg in de eerste zes maanden van dit jaar en de outlook voor dit jaar werd gehandhaafd. De verwachtingen voor 2023 werden wel aangepast. Degroof Petercam zag dat Heineken de verwachtingen overtrof en verhoogde het koersdoel met 5 euro tot 105,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Barclays heeft het koersdoel voor AB InBev verhoogd van 77,00 naar 78,00 euro bij een ongewijzigd Overwogen advies. Het aandeel daalde in Brussel ruim een procent.

In Parijs won Renault ruim 4 procent en EssilorLuxottica zo'n 3 procent, terwijl Sanofi 3 procent daalde.

HelloFresh steeg ruim 3 procent in Frankfurt. Vonovia leverde als hekkensluiter in de DAX 2,5 procent in.

Maaltijdbezorging deed het in Amsterdam ook goed, met een koersstijging van ruim 8 procent voor Just Eat Takeaway.

In Londen deed HSBC goede zaken. In het tweede kwartaal steeg de winst en de bank verwacht vanaf 2023 weer dividend uit te keren. Het aandeel won ruim 6 procent.

Euro STOXX 50 3.711,36 (+0,1%)

STOXX Europe 600 437,46 (-0,2%)

DAX 13.479,63 (-0,03%)

CAC 40 6.436,86 (-0,2%)

FTSE 100 7.413,42 (-0,1%)

SMI 11.145,91 (+0,2%)

AEX 728,18 (-0,2%)

BEL 20 3.734,45 (-1,6%)

FTSE MIB 22.429,47 (+0,1%)

IBEX 35 8.085,10 (-0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een lagere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag ook al licht lager geëindigd.

"Uitspraken van Fed-bestuurders Bostic en Kashkari maakten beleggers wat voorzichtiger. Kashkari herinnerde de markt er fijntjes aan dat de centrale bank slechts 2 procent inflatie verlangt, en dat het nog een lange weg te gaan is. Bostic wist te vertellen dat de Fed de rente echt nog wel verder zal verhogen", aldus experts van ING.

"We denken niet dat de markt al gebodemd heeft", zei David Spika van GuideStone Capital Management. Een recessie is volgens hem nog niet ingeprijsd. De S&P steeg in juli ruim 9 procent, en dat is de sterkste maand sinds november 2020.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees ook op de berichten dat de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi dinsdag in Taiwan arriveert. Dit zet de verhoudingen tussen de VS en China op scherp.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de industrie in de VS in juli minder hard is gegroeid. Dat bleek uit de inkoopmanagersindexen van S&P Global en ISM. Lichtpuntje is wel dat de inflatie gepiekt lijkt te hebben, aldus econoom Chris Williamson van S&P Global.

Woensdag volgen de cijfers voor de dienstensector en vrijdag staat het Amerikaanse banenrapport op de rol.

De olieprijs daalde flink. Bij een settlement van 93,89 dollar, het laagste niveau in zo'n 5 maanden, werd een vat West Texas Intermediate bijna 5 procent goedkoper. Dit was volgens marktkenners vooral te wijten door zwakke PMI-data uit China.

Beleggers wachten verder op de maandbijeenkomst van OPEC+, die woensdag op de agenda staat.

Veel aandacht zal volgens marktanalist Craig Erlam van Oanda uitgaan naar "hoe OPEC+ van plan is om zijn doelen daadwerkelijk te halen en of er in de toekomst verdere verhogingen zullen worden aangekondigd."

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft Alibaba toegevoegd aan een lijst Chinese aandelen die het risico lopen hun Amerikaanse notering kwijt te raken. Alibaba liet weten zijn best te doen om de notering in New York te handhaven. Het aandeel steeg een procent.

Aandelen van EVO Payments stegen maandag 23 procent tot 33,75 dollar nadat bekend werd dat sectorgenoot Global Payments het fintechbedrijf wil overnemen voor 34 dollar per aandeel. Het aandeel van Global Payments won bijna 5 procent.

Apple gaat obligaties uitgeven, van looptijden die uiteenlopen van 7 tot 40 jaar. De opbrengst wil de techreus, die vorige week met sterke kwartaalcijfers kwam, gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden. Het aandeel daalde maandag bijna een procent.

S&P 500 index 4.118,63 (-0,3%)

Dow Jones index 32.798,40 (-0,1%)

Nasdaq Composite 12.368,98 (-0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag flink lager.

Nikkei 225 27.578,73 (-1,5%)

Shanghai Composite 3.166,59 (-2,9%)

Hang Seng 19.619,86 (-2,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0273. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0258.

USD/JPY Yen 130,76

EUR/USD Euro 1,0273

EUR/JPY Yen 134,30

MACRO-AGENDA:

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

11:00 Producentenprijzen - Juni (eur)

16:00 Vacatures - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Covestro - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 Caterpillar - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Dupont - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 AMD - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Gilead - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers tweede kwartaal (VS)