Lagere resultaten Activision Blizzard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Activision Blizzard heeft in het tweede kwartaal lagere resultaten geboekt, onder meer door lagere inkomsten uit het spel Call of Duty. Dit bleek maandag uit de cijfers van het gamingbedrijf. De omzet daalde van bijna 2,3 miljard naar ruim 1,6 miljard dollar. De winst per aandeel daalde van 1,12 naar 0,36 dollar. Op aangepaste basis daalde de winst van 1,20 dollar naar 0,48 dollar. Met deze cijfers deed de ontwikkelaar het slechter dan de markt had verwacht. In januari bracht Microsoft een overnamebod uit op Activision Blizzard. De techreus is bereid 95,00 dollar per aandeel Activision Blizzard te betalen. De overname zal naar verwachting tegen eind juni 2023 afgerond zijn. Vanwege de overname geeft Activision Blizzard geen outlook af. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.