Wall Street begint terughoudend aan nieuwe maand

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,3 procent op 4.118,63 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 32.798,40 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 12.368,98 punten.

"Uitspraken van Fed-bestuurders Bostic en Kashkari maakten beleggers wat voorzichtiger. Kashkari herinnerde de markt er fijntjes aan dat de centrale bank slechts 2 procent inflatie verlangt, en dat het nog een lange weg te gaan is. Bostic wist te vertellen dat de Fed de rente echt nog wel verder zal verhogen", aldus experts van ING.

"We denken niet dat de markt al gebodemd heeft", zei David Spika van GuideStone Capital Management. Een recessie is volgens hem nog niet ingeprijsd. De S&P steeg in juli ruim 9 procent, en dat is de sterkste maand sinds november 2020.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees ook op de berichten dat de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi morgen in Taiwan arriveert. Dit zet de verhoudingen tussen de VS en China op scherp.

De maand begon verder rustig qua kwartaalcijfers. Enkele grote namen die later deze week met kwartaalcijfers komen, zijn Caterpillar, Starbucks, Beyond Meat, Uber en concurrent Lyft.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de industrie in de VS in juli minder hard is gegroeid. Dat bleek uit de inkoopmanagersindexen van S&P Global en ISM. Lichtpuntje is wel dat de inflatie gepiekt lijkt te hebben, aldus econoom Chris Williamson van S&P Global.

Woensdag volgen de cijfers voor de dienstensector en vrijdag staat het Amerikaanse banenrapport op de rol.

De euro/dollar handelde maandagavond op 1,0258. De olieprijs daalde flink. Bij een settlement van 93,89 dollar, het laagste niveau in zo'n 5 maanden, werd een vat West Texas Intermediate bijna 5 procent goedkoper. Dit was volgens marktkenners vooral te wijten door zwakke PMI-data uit China.

Beleggers wachten verder op de maandbijeenkomst van OPEC+, die woensdag op de agenda staat.

Veel aandacht zal volgens marktanalist Craig Erlam van Oanda uitgaan naar "hoe OPEC+ van plan is om zijn doelen daadwerkelijk te halen en of er in de toekomst verdere verhogingen zullen worden aangekondigd."

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft Alibaba toegevoegd aan een lijst Chinese aandelen die het risico lopen hun Amerikaanse notering kwijt te raken. Alibaba liet weten zijn best te doen om de notering in New York te handhaven. Het aandeel steeg een procent.

Aandelen van EVO Payments stegen maandag 23 procent tot 33,75 dollar nadat bekend werd dat sectorgenoot Global Payments het fintechbedrijf wil overnemen voor 34 dollar per aandeel. Het aandeel van Global Payments won bijna 5 procent.

Apple gaat obligaties uitgeven, van looptijden die uiteenlopen van 7 tot 40 jaar. De opbrengst wil de techreus, die vorige week met sterke kwartaalcijfers kwam, gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden. Het aandeel daalde maandag bijna een procent.