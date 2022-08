Recessievrees drukt olieprijs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag flink gedaald. Bij een settlement van 93,89 dollar, het laagste niveau in zo'n 5 maanden, werd een vat West Texas Intermediate bijna 5 procent goedkoper. "Ruwe olie staat onder zware druk", aldus Dennis Kissler van BOK Financial, onder meer vanwege zwakke macrodata uit China. Uit overheidsdata bleek maandag dat de industrie in juli is gekrompen, terwijl de dienstensector minder hard groeide. Afzonderlijke cijfers van Caixin en S&P Global toonden een nipte groei van de industrie in juli. Kissler wees verder op de olieproductie in Libië, die sterker is gestegen dan verwacht. "De fundamentals op korte termijn neigen naar de beren, aangezien er meer wereldvoorraad op komst is en de vraag naar benzine daalt", aldus de marktkenner. Beleggers wachten ook op de maandbijeenkomst van OPEC+, die woensdag op de agenda staat. Veel aandacht zal volgens marktanalist Craig Erlam van Oanda uitgaan naar "hoe OPEC+ van plan is om zijn doelen daadwerkelijk te halen en of er in de toekomst verdere verhogingen zullen worden aangekondigd." Bron: ABM Financial News

