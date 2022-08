Heineken glansloos in lichtrode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse is de nieuwe maand terughoudend begonnen, met de zorgen over een recessie die boven de markten blijven hangen. Bij een slot van 728,18 punten, daalde de AEX 0,2 procent.

De terughoudendheid op het Damrak volgt op een sterke julimaand voor de AEX, waarin de hoofdindex met 11 procent steeg.

Het was een goede maand voor aandelen, volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen, "ondanks de economische zorgen."

"Dat had veel te maken met de opmerking van Fed-voorzitter Jerome Powell dat het tempo van de monetaire verstrakking de komende maanden misschien wat lager kan. Beleggers maken daaruit op dat de Fed de aandacht snel weer van de inflatie naar de afkoelende economie zal verschuiven. "

Hoewel het cijferseizoen tot nog toe goed is, "zouden het de (verwachte) bedrijfswinsten kunnen zijn, die de komende maanden roet in het eten gooien", waarschuwde de econoom.

"Tot nu toe bleven de winstprojecties aardig op peil. De cijfers van het tweede kwartaal zijn boven verwachting, vooral de opluchting over de cijfers van de Amerikaanse technologiesector is groot. Zelfs de verwachtingen die cyclische ondernemingen formuleren voor de rest van het jaar vallen mee."

Op macro-economisch vlak was er vandaag veel aandacht voor mondiale inkoopmanagersindexen. De industrie van de eurozone is in juli licht gekrompen. De inkoopmanagersindex daalde van 52,1 in juni naar 49,8 in juli. Dat is de laagste stand in 25 maanden.

Econoom Chris Williamson van Markit wees erop dat de activiteiten in de industrie in snel tempo zijn teruggelopen en dat het risico op een recessie toenemen. "Nieuwe orders vallen net zo snel terug als in de schuldencrisis in 2012, indien de lockdownmaanden tijden de pandemie buiten beschouwing worden gelaten", aldus Williamson. "En het ergste moet waarschijnlijk nog komen."

Vooral in Duitsland, Italië en Frankrijk loopt de productie in een "zorgwekkend tempo" terug. Alleen in Nederland was er nog sprake van groei, zo merkte de econoom op.

In Amerika was sprake van een groeivertraging. Lichtpuntje is wel dat de inflatie gepiekt lijkt te hebben, aldus Williamson.

In China was sprake van een krimp van de industrie, terwijl de dienstensector vertraagde, bleek uit overheidscijfers. "De vraagtekens rond de groei van de Chinese economie blijven groot", aldus Aben.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond het Amsterdamse slot op 1,0274. De olieprijzen daalden bijna 6 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX daalde Heineken licht na cijfers. De bierverkoop steeg in de eerste zes maanden van dit jaar en de outlook voor dit jaar werd gehandhaafd. De verwachtingen voor 2023 werden wel aangepast. Degroof Petercam zag dat Heineken de verwachtingen overtrof en verhoogde het koersdoel met 5 euro tot 105,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Ook RBC trok het koersdoel voor de brouwer op, maar handhaafde het aandeel wel op de lijst met Underperformers.

ASML en Besi stegen zo'n 1,5 procent en koploper Just Eat Takeaway won liefst 8 procent.

Philips en Signify leverden circa 2,5 tot ruim 5 procent in. Signify stond voor het weekend ook al onder druk na teleurstellende kwartaalcijfers.

In de AMX won Air France-KLM ruim 5 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op koopadviezen van HSBC en ABN AMRO Oddo, volgend op de meevallende halfjaarcijfers van Air France-KLM.



CTP leverde juist meer dan 4 procent in en Aperam en OCI daalden 3,5 tot 4 procent.

Onder de kleinere aandelen schoot Vivoryon Therapeutics meer dan 17 procent omhoog na positieve studieresultaten.

Pharming steeg zo'n 5 procent. Het biotechbedrijf krijgt een versnelde beoordeling in Europa voor leniolisib ter behandeling van een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem APDS.

Heijmans verloor bijna 7 procent. ING verlaagde na de halfjaarcijfers van de bouwer het koersdoel van 18,25 naar 14,20 euro. Het aandeel blijft wel op de kooplijst.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen licht hoger.