Kleine openingsverliezen op Wall Street dreigen

(ABM FN) De Amerikaanse aandelenmarkten lijken augustus met een klein verlies te beginnen.

Maandagmiddag een half uur voor opening noteerden de futures op de S&P 500 index 0,4 procent in het rood en die voor de Nasdaq 0,3 procent.

"Uitspraken van Fed-bestuurders Bostic en Kashkari maakten beleggers wat voorzichtiger. Kashkari herinnerde de markt er fijntjes aan dat de centrale bank slechts 2 procent inflatie verlangt, en dat het nog een lange weg te gaan is. Bostic wist te vertellen dat de Fed de rente echt nog wel verder zal verhogen", aldus experts van ING.

"We denken niet dat de markt al gebodemd heeft", zei David Spika van GuideStone Capital Management. Een recessie is volgens hem nog niet ingeprijsd. De S&P steeg in juli ruim 9 procent, en dat is de sterkste maand sinds november 2020.

De maand begint rustig. Er staan geen grote Amerikaanse bedrijven genoteerd om met cijfers te komen.

Kort na opening van de beurs komen Markit en ISM met hun inkoopmanagersindex voor de industrie. Ook komen er nog bouwuitgaven.

In Europa bleek vanochtend al dat de industrie in de meeste Europese landen licht gekrompen.

Econoom Chris Williamson van Markit concludeerde dat de risico's op een recessie zijn toegenomen. "Nieuwe orders vallen net zo snel terug als in de schuldencrisis in 2012, indien de lockdownmaanden tijden de pandemie buiten beschouwing worden gelaten", aldus Williamson. "En het ergste moet waarschijnlijk nog komen."

Vooral in Duitsland, Italië en Frankrijk loopt de productie in een "zorgwekkend tempo" terug. Alleen in Nederland was er nog sprake van groei, zo merkte de econoom op.

De Chinese industrie groeide in juli nog net.

Woensdag volgen de cijfers voor de dienstensector en vrijdag staat het Amerikaanse banenrapport op de rol.

Enkele grote namen deze week die met kwartaalcijfers komen, zijn Caterpillar, Starbucks, Beyond Meat, Uber en concurrent Lyft.

De euro/dollar handelde op 1,0232 en olie wordt circa drie procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft Alibaba toegevoegd aan een lijst Chinese aandelen die het risico lopen hun Amerikaanse notering kwijt te raken. Dit zorgde voor stevige koersdruk, maar nu Alibaba liet weten zijn best te doen om de notering in New York te handhaven, lijkt het aandeel toch een procent hoger te gaan openen.

Slotstanden

De Dow Jones index eindigde vrijdag op 32.845,13 punten, een dagwinst van een procent. De breder samengestelde S&P 500 index won 1,4 procent en sloot op 4.130,29 punten en de Nasdaq index steeg 1,9 procent naar 12.390,69 punten.