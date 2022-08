Beursblik: meer omzet en winst voor DSM verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft in het tweede kwartaal van 2022 meer omzet en EBITDA behaald. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de consensus opgesteld door Vara. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet volgens de analisten van 1.790 miljoen naar 2.027 miljoen euro. En de aangepaste EBITDA liep op van 360 naar 375 miljoen euro. Fusiebedrijf DSM gaat fuseren met Firmenich, zo werd eind mei bekend. De twee bedrijven zien synergievoordelen ter waarde van 350 miljoen euro op het niveau van de aangepaste EBITDA, inclusief 500 miljoen euro aan extra omzet door met name de combinatie van Food & Beverage van DSM met Taste & Beyond van Firmenich. De fusie ondersteunt dan ook een dubbelcijferige winstgroei per aandeel. Het fusiebedrijf mikt op een duurzame autonome groei van 5 tot 7 procent per jaar voor de middellange termijn, aangejaagd door innovatie en een aangepaste EBITDA-marge van 22 tot 23 procent. Het bedrijf blijft een notering houden in Amsterdam en krijgt een hoofdkantoor in zowel het Zwitserse Kaiseraugst als in Maastricht. Aandeelhouders van DSM zullen in totaal een belang van 65,5 procent in DSM-Firmenich hebben, terwijl diverse aandeelhouders van Firmenich een belang van 34,5 procent krijgen. DSM zet met de fusie de laatste stap om een pure voedingsspeler te worden, aldus zakenbank Jefferies. DSM opent dinsdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

