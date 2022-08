Fastned verhoogt tarieven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft vanwege de stijgende energieprijzen in Europa de tarieven verhoogd. De verhoging geldt per 1 augustus. "Aangezien we verwachten dat de energiemarkten voorlopig volatiel blijven, zullen we vanaf nu onze tarieven maandelijks herzien en zonodig aanpassen", aldus de oplaadspecialist. De nieuwe tarieven gelden in Nederland, Duitsland, België en Zwitserland evenals de tarieven voor de Goldmembers in alle landen. Per 1 september zal Fastned ook het standaardtarief in het Verenigd Koninkrijk aanpassen. In Nederland kost een kWh voortaan 0,68 euro en in België 0,75 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.